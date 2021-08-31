МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 году, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Труба раздора. К чему приведет рост налога на добычу газа

"Самые богатые люди… увеличили свои расходы на роскошь вдвое по сравнению с предыдущим годом, — к такому выводу пришли эксперты BCG и Altagamma по результатам совместного исследования глобального потребительского спроса в сегменте "настоящей роскоши". В целом мировой рынок постепенно восстанавливается и, по оценкам, должен вернуться к допандемийному уровню к 2022 году", — говорится в сообщении.

При этом быстрее всего восстановление отмечается в Китае и США. Эксперты подсчитали, что в 2022 году мировой рынок роскоши (предметов и впечатлений — сегмент, включающий предметы мебели, еду и вина, высокую кухню, отели и эксклюзивные путешествия) может вырасти до отметки от 960 миллиардов евро до 1,02 триллиона с 581 миллиарда в 2020 году. В 2019 году показатель составлял 966 миллиардов евро.

"В этом году респонденты отметили, что готовы совершать больше люксовых покупок в ближайшее время. При этом российскому люксовому ритейлу не стоит терять бдительность: часть нарастающего спроса будет реализована за рубежом, когда ограничения будут сняты, и потребители смогут чаще путешествовать и посещать лично брендовые магазины в других странах", — отметил управляющий директор и партнер BCG Николай Яковлев.

Эксперты также подчеркнули, что миллениалы и поколение Z являются основным локомотивом роста рынка предметов роскоши, именно поэтому люксовым брендам стоит принять во внимание тренды, которые формируют эти поколения — развитие виртуализации, растущее внимание к ценностям, декларируемым брендами с точки зрения экологичности и инклюзивности.

"Виртуализация роскоши — тенденция, все более заметная во всем мире и пока еще не в полной мере затронувшая Россию, может предложить брендам замечательные возможности поступления дополнительной выручки. В особенности стоит отметить игры: из 39% потребителей во всем мире, заявивших, что они знают о существовании виртуальных онлайн-игр с участием бренда класса люкс, 55% утверждают, что приобретали игровые предметы", — отметили эксперты.