МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитик назвал маловероятным отключение Wildberries от Visa и Mastercard

Исследование проводилось с 20 по 30 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 394 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

"Как показал опрос SuperJob, 44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу", — отмечается в сообщении.

Точно не готовы отказаться от привычки использовать пластиковую посуду 4% россиян, еще 14% — скорее не готовы. "Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый", — поясняют авторы исследования.

При этом число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти. "Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте текущего года — 42%, а сейчас — уже 44%", — добавляется в сообщении. В 2018 году скорее готовы к отказу от пластиковой посуды были 36% респондентов, в марте 2021 года — 40%.