МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток стартовала в России в среду, с 1 сентября производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки, соответствующее постановление правительства было принято в декабре 2020 года. Минфин России подготовит проект по демпферу для каучука

Это второй этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры. В свою очередь с 1 декабря маркировка станет обязательной для продукции со сроком годности 40 дней и менее.

Помимо этого, с 1 декабря 2021 года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022 года — объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), регистрацию и учет продукции в системе "Честный знак" прошли более 90% производителей молочной продукции со сроком хранения более 40 суток.

"С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к "Честному знаку" присоединилось 92% производителей, выпускающих продукцию со сроком годности более 40 дней. Они готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готовы 64 типографии, их мощности покрывают потребности отрасли", — сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Берлин надеется на продление газового контракта Украины и России

По его словам, с начала первого этапа маркировки в категориях сыров и мороженого, система показывает хорошие результаты и справляется с высокой нагрузкой.

Помимо этого, с 1 сентября 2021 года начинается обязательная регистрация производителей упакованной воды в системе "Честный знак". С 1 декабря 2021 года станут обязательными требования по маркировке минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для остальных видов вод.

Внедрению маркировки воды предшествовал эксперимент, который завершился 1 июня текущего года. "В нем приняли участие 319 производителей, выпускающих от 60 до 36 тысяч единиц продукции в час. Протестированы все типы линий: автоматические, полуавтоматические и неавтоматизированные", — сообщает ЦРПТ.