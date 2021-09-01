БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт эквадорских бананов в Россию продолжает падение, но ситуация должна измениться к лучшему в конце сентября, считает Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию. В России снижаются цены на овощи

Ранее он пояснял РИА Новости, что на высокие цены на бананы в России повлияло увеличение цен на картон и пластик, используемые для упаковки, рост фрахта на морскую доставку грузов, который удвоился или даже утроился в зависимости от направления, а также рост пошлин ЕАЭС на бананы.

Пока эти условия сохраняются. "Цена на картон в среднем увеличилась с 1,20 до 1,51 доллара за коробку, пластик подорожал на 5-10%, фрахт держится на высоком уровне", — сказал Саласар.

Продолжается и падение поставок. "С января по июль 2021 года экспорт в Россию упал более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил эксперт. По данным Acorbanec, экспортные поставки бананов в январе-мае сократились на 4,12%, в январе-июне на 6,39%. "Русагро" планирует увеличить производство сахара в новом сезоне

По мнению экспертов организации, на объем поставок в Россию влияют цены на нефть, ситуация с долларом, COVID-19 и рост пошлин. Все это привело к удорожанию импорта бананов.

"Но эта ситуация (с поставками) должна улучшиться в конце сентября", — полагает Саласар.