ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Дефицита сахара в России точно не будет, однако точные оценки относительно объема производства продукции в текущем сезоне можно будет сделать позже осенью, заявил журналистам гендиректор группы "Русагро" Максим Басов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Мы знаем точно, что в этом году в России посевы свеклы довольно значительно увеличились, процентов на 10. Тем не менее, в последнее время климатические, погодные условия были не самые благоприятные", — сказал Басов.

"Поэтому мы понимаем, что урожай свеклы и, соответственно, производство свекловичного сахара будет больше прошлого года. Дефицита сахара точно не возникнет, но точно (относительно объема производства — ред.) мы это будем понимать в октябре. Еще очень много неопределенности, связанной с погодой", — добавил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.