МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Традиционно осенью начнется сезонное повышение цен на продукты питания. Однако в этом году опрошенные "Прайм" эксперты не видят ярко выраженных фундаментальных факторов подорожания продуктов. Боле того, некоторые категории могут даже подешеветь. Росстат опубликовал статистику по изменению цен на продукты

За январь-июль 2021 года цены выросли на 4,51%. Принимая во внимание прогнозы годовой инфляции в районе 6%, эксперты предполагают, что средняя продуктовая инфляция к концу года составит 7-8%.

"Нет никаких фундаментальных факторов, которые бы заставили прыгнуть цены вверх. Среднюю продуктовую инфляцию я оцениваю в районе 7%", — сказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапкович.

С ним соглашается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Она ожидает, что в целом цены на продукты за год поднимутся на 7-8%, главным образом за счет роста цен в перерабатывающих производствах.

При этом по словам Остапковича, обязательно найдутся 3-5 категорий продуктов, которые подорожают на 10, а то и 20 процентов. Так происходит каждый год. Однако какие именно это будут продукты, пока сложно сказать в силу объективных причин. К примеру, непонятно, как поведет себя критический импорт – то есть то, что привозится из-за рубежа: апельсины, ананасы, киви и так далее. Заменить это российскими аналогами при всем желании не получится.

СТАБИЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

По мнению Воронковой, ценовая стабильность возможна в тех отраслях, по которым Россия независима от внешних поставок, например, в производстве мяса и птицы.

В прошлом году мы наблюдали стабилизацию или снижение цен на товары повседневного спроса, включая продукты, начиная с конца лета и до конца года. Во многом это определялось эффектом высокой базы и резким ростом цен в начале года как следствия пандемии коронавируса.

"В этом году мы тоже видели достаточно быстрый рост цен в начале года, и к августу рост замедлился почти до нуля. Если динамика цен повторит прошлогоднюю, то есть шанс, что цены вырастут в ближайшие месяцы незначительно", — говорит исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева.

В отношении некоторых категорий продуктов питания сделать прогнозы по ценам сложно даже несмотря на то, что фундаментальные факторы риска отсутствуют. Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты

Например, хотя государство и предпринимало попытки стабилизировать цены на сахар, потребительские цены в июле 2021 продолжали расти высокими темпами: + 41,34% в годовом выражении, согласно данным Росстата.

Несмотря на действие квоты на беспошлинный ввоз сахара, которая была призвана увеличить предложение продукции внутри страны и снизить инфляцию, импорт сахара за январь-июнь 2021 года сократился на 29,2% по сравнению с уровнем первого полугодия 2020 года. При этом и производство сахара сокращается (-27,3% в годовом выражении за январь-июль 2021).

Хотя посевные площади под сахарную свеклу выросли в 2021 году на 8,3% по сравнению с уровнем 2020 года, прогнозы по валовым сборам в последние дни из-за погоды пересматривают в меньшую сторону, отмечает Каныгина.

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 23 августа было переработано сахарной свеклы на 10,3% ниже уровня прошлого года, выработано из нее сахара на 23,8% ниже уровня прошлого года. При этом из-за действий государства по регулированию цен многие производители ушли с рынка.

"Так что пока что повода ожидать снижения цен на сахар нет. Стабилизации ситуации возможно будет способствовать Интервенционный фонд, но он будет сформирован только в 2022 году", — подчеркнула аналитик.

Несмотря на то, что прогнозы по валовым сборам зерновых также последнее время меняют в сторону снижения, эксперты все равно ожидают высокий урожай, что в теории должно способствовать снижению цен. "Но как мы знаем по опыту прошлых лет хороший даже рекордный урожай зерновых в России вовсе не гарантирует снижение цен на мукомольно-крупяную продукцию или хлебопекарные изделия", — констатировала Каныгина.

В этом году ожидается высокий, возможно, даже рекордный урожай подсолнечника, что, вероятно, приведет к снижению инфляции потребительских цен на подсолнечное масло. Однако пока что по итогам января-июля производство подсолнечного масла упало на 18,7% в годовом выражении, а цена на него в июле в годовом выражении выросла на 27, 4%.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Без сомнения, осенью можно будет ожидать сезонного замедления темпов роста цен на плодовоовощную продукцию. Однако с учетом того, что в России не решена системная проблема нехватки мощностей хранения, снижение продовольственной инфляции будет носить временный характер, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Уже в конце осени — зимой обострится необходимость импорта продукции, что, вероятно, будет способствовать росту потребительских цен, добавляет она. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

Такого же мнения придерживается и Караева. "К концу года можно ожидать традиционного подорожания фруктов и овощей. Мы видим, что цена остается ключевым показателем при выборе товара, поэтому рост цен может сдерживаться адаптацией потребительского поведения, покупкой продуктов по промо-акциям", — сказала она.

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИИ

С наступлением осени заметно подорожают социально значимые товары, в первую очередь под влиянием растущего на них спроса в условиях сохранения невысокого уровня располагаемых доходов населения, считает Воронкова.

Впрочем, многое будет зависеть и от того, как поведут себя крупные игроки рынка, а именно агрохолдинги, олигопольные торговые сети, оптовики и посредники, подчеркнул Остапкович. Если они поведут себя достойно, не будут ставить завышенные цены по всей цепочке, то переживания о повышении цен на продукты излишни.

К тому же, не стоит забывать, что высокая инфляция – это прямое доказательство того, что экономика растет. При этом важно, чтобы доходы населения росли пропорционально, заключил эксперт.