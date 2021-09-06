МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заявил, что не верит в ценовой сговор среди крупнейших российских торговых сетей: основанием для проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ мог стать рост цен на овощи "борщевого набора", но торговая наценка на эту продукцию у ритейлеров небольшая. Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

ФАС 13 августа сообщила, что проводит проверки крупнейших российских ритейлеров — Х5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого могут являться рост и поддержание цен. В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

"У коллег из антимонопольной службы могут быть любые основания для сомнений, они высокопрофессиональные и компетентные специалисты. Но я, честно говоря, не верю в ценовой сговор. Я хорошо знаю торговую отрасль, знаю крупный и средний ритейл, который составляет порядка 50% российского рынка. И я очень удивлюсь, если подозрения ФАС будут обоснованы", — сказал Евтухов.

"На решение о проведении проверок коллег повлиял, прежде всего, именно рост цен на "борщевой набор" — но он действительно в этом году был очень сильный, такого не было никогда. И надо задать вопрос: кто формирует цену товара — производитель, либо торговая сеть ставит большую наценку?", — продолжил замглавы Минпромторга. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

Он указал, что торговая наценка сетей на овощи — совсем небольшая, а у некоторых ритейлеров она бывает даже отрицательной. "И это не потому, что сети хорошие или плохие, просто есть перечень социально значимых продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей и продажи которых формируют трафик", — пояснил замминистра.

Так, торговые сети, конкурируя друг с другом за клиентов, не могут себе позволить себе ставить высокую торговую наценку на востребованные товары. "Если у кого-то есть вопросы, какая маржинальность у наших ритейлеров — крупнейшие компании, которые являются публичными, публикуют финансовую отчетность. Если изучить ее, можно увидеть, рентабельность торговых сетей в среднем — 5-7%", — отметил Евтухов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.