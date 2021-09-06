МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Средняя цена продуктов "борщевого набора" в России уже снизилась почти на 30% в торговых сетях, на рынках и несетевых объектах торговли, в ряде регионов по отдельным продуктам показатели превышают 50%, говорится в сообщении пресс-службы "Единой России", опубликованном на сайте партии. Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

Ранее "Единая Россия" провела совещание с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что партия будет добиваться снижения цен на продукты, разрабатывая конкретные решения по сдерживанию цен на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы. По данным Минпромторга, снижение цен на овощи из "борщевого набора" в России отмечается как у производителей, так и у торговых сетей. При этом наиболее существенное уменьшение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.

"По данным на 1 сентября средняя цена продуктов "борщевого набора" в стране уже снизилась на 29,34% в торговых сетях и на 28,27% — на рынках и несетевых объектах торговли", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Уточняется, что всего по стране прошло более 31 тысячи рейдов по торговым точкам и сетям, проведено около 1,5 тысячи встреч с представителями фермерских хозяйств и торговых сетей для заключения соглашений о снижении наценок. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

По данным руководителя рабочей группы "Единой России" по мониторингу цен на сезонные овощи, зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, цены в торговых объектах на территории Воронежской области, существенно снизились: относительно июля, цены на морковь понизились на 58%, свеклу – на 49%, картофель – на 30%. Ярмарки и розничные рынки также набирают популярность в Ставропольском крае, где товарооборот вырос почти на четверть только за первую половину 2021 года — в крае работает 295 ярмарочных площадок, пояснили в партии.

Стабилизация цен отмечается и в Самарской области, где стоимость "борщевого набора" уже приблизилась к значениям, которые наблюдались до резкого скачка стоимости летом. Более половины овощей "борщевого набора" вернули докритические ценники в Чечне, в целом стоимость сезонных овощей в республике снизились почти на треть, подчеркнули в пресс-службе ЕР. Положительная динамика по стоимости отдельных видов овощей из "борщевого" набора также отмечается в Чувашии также: цены на морковь "упали" на 12,2%, на картофель – на 13,9%, на лук – на 6,8%.

"В Мурманской области с начала июля цены в федеральных торговых сетях снизились на картофель и морковь – более чем на 30%, на лук репчатый — на 23%. В Дагестанских Огнях по сравнению с июлем килограмм моркови и свеклы подешевел на 50%, капусты — на 33%. На заседании рабочей группы в Архангельской области также отметили общую тенденцию к снижению цен на овощи, входящие в борщевой набор, в среднем на 5-10%, а кое-где по региону — на 40% и даже 60%", — подчеркнули в партии.

Единороссы отметили, что пик открытия сельскохозяйственных ярмарок ожидается в середине сентября. Всего же в 80 субъектах РФ уже функционируют свыше 10 тысяч ярмарок, добавили в партии.