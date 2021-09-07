МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на продукты в магазинах несетевой торговли за августе выросли на 0,6%, а больше всего — на 2%, подорожала питьевая вода, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор". Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

"В августе по сравнению с июлем больше всего подорожала питьевая вода — на 2%, при этом за год цены на воду выросли менее чем на 3%. Почти на 2% подорожали блюда готовые консервированные, сосиски и сардельки, творог", — сообщили в компании.

Компания оценивает динамику цен с помощью собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле, при расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых в такой торговле продуктовых категорий. Согласно этому индикатору, цены на продукты в августе по сравнению с июлем выросли на 0,6%, а по сравнению с августом прошлого года — на 7,3%.

Цены на растительное масло, гречку, пресервы из рыбы и морепродуктов, а также йогурты и творожки в августе по сравнению с июлем практически не изменились. В свою очередь каши и кефир в несетевой торговле за месяц подешевели на 1%, рис — на 0,5%; в годовом выражении рис и каши подешевели еще более значительно — на 3,5% и 8% соответственно.

По данным продуктового индекса "Эвотора", за год в небольших магазинах больше всего подорожали растительное масло (на 51%), майонез (на 24%) и готовые консервированные блюда (на 22%). Консервированные овощи в августе по сравнению с августом прошлого года выросли в цене на 18%, а крупы — на 11%.