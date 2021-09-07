МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Пакистан намерен скоро начать экспортировать в Россию манго и мандарины, согласования по линии санитарных служб находятся в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

"Российский рынок сейчас медленно открывается: к примеру, мы планируем скоро начать экспорт пакистанских манго, мандаринов и других фруктов. Ранее были проблемы с санитарными службами, но мы практически все их сняли", — сказал посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.