Пакистан скоро начнет экспортировать в Россию манго и мандарины
Посол Пакистана в России: страна намерена скоро начать экспортировать в Россию манго и мандарины
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Пакистан намерен скоро начать экспортировать в Россию манго и мандарины, согласования по линии санитарных служб находятся в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.
"Российский рынок сейчас медленно открывается: к примеру, мы планируем скоро начать экспорт пакистанских манго, мандаринов и других фруктов. Ранее были проблемы с санитарными службами, но мы практически все их сняли", — сказал посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.