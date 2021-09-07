МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что считает необходимым обратить внимание на проблему демпинга цен на товары крупными российскими интернет-сервисами. Замглавы Минпромторга не верит в ценовой сговор торговых сетей

"Сегодня интернет, который создают эти большие платформы, позволяет найти своего потребителя и для малых производителей, в том числе и российских. Поэтому здесь есть и позитивы, но, конечно, конкуренция очень высокая… Они демпингуют, вот это главная проблема, это, наверное, проблема, которой следует заниматься и антимонопольной службе", — заявил омбудсмен во вторник на пресс-конференции, посвященной четвертому "Столыпин-форуму".

Титов подчеркнул, что сегодня практически все крупные интернет-сервисы, которые конкурируют в том числе с малым бизнесом, убыточны. "Это значит, что они специально занижают цены, и в этом смысле мы считаем, что должна быть здесь открытая работа с ценообразованием", — пояснил он.

Омбудсмен отметил, что "нападение" крупных компаний приводит к снижению конкуренции, количества субъектов рынка и развития малого и среднего бизнеса.

"Наша задача в целом, Бориса Титова и его команды, а команда большая, и прежде всего предпринимательская команда, не допустить сворачивания рыночной экономики в России", — подытожил Титов.