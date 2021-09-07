МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России по согласованию с ФАС с начала текущего 2021 года согласилось повысить цены на более чем три десятка препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Как выяснил "Фармацевтический вестник", среди таких препаратов в том числе и иммуноглобулин. Российские банки разрешили клиентам снятие зарплаты частями в любое время

Поясняется, что Минздрав повышает цены по заявкам от производителей.

С января в России повысили цены на 32 препарата из перечня ЖНВЛП. Цены на лекарства из этого документа регулируются государством.

Больше всего среди подорожавших лекарств — противоопухолевых — 10 наименований.

Помимо этого, повысили цены на две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.

Самый дешевый препарат среди подорожавших — бронхолитик аминофиллин: упаковка таблеток 150 мг по 30 штук производства Борисовского завода медицинских препаратов после повышения стоит 13,33 рубля (до этого — 9,65 рубля). Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Самый дорогой препарат — иммуноглобулин антитимоцитарный, его применяют в трансплантологии. Упаковка этого препарата под торговым наименованием "Атгам" производства компании Pfizer стала дороже в три раза: с 49 640 рублей до 150 тысяч рублей.

Полномочия Минздрава на повышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП закреплено постановлением кабмина № 1771 от 30 октября 2020 года. Согласно документу, заявку на перерегистрацию цены подает изготовитель, он также должен предоставить обоснование новой цены и расчет новых предельных отпускных цен.

После этого заявку согласовывают с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Обоснованием повышения цен может быть дефицит препарата от производителя, который, в частности, связан с нерентабельностью его производства.