МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские предприятия увеличивают выпуск шампанских и игристых вин, замещая поставки импортной продукции и закрытие ряда внутренних производств, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. МИД исключил дефицит французского шампанского в России

Согласно оценкам союза, производство в РФ алкогольной продукции (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в августе составило 14,9 миллиона декалитров, снизившись по сравнению с августом прошлого года на 11,8%. Сокращение выпуска примерно на 10-15% произошло по водке и коньяку, на 19% — по тихим винам, сильнее — по фруктовым и плодовым винам, а также винным напиткам.

Шампанские и игристые вина стали исключением: их в августе было произведено на 27,4% больше, чем год назад — 1,12 миллиона декалитров. "Основным фактором увеличения выпуска стали ожидания того, что поставки в РФ импортного шампанского будут сокращаться", — пояснил Шапкин. Он также отметил, что дополнительным основанием для наращивания производства другими участниками рынка стало прекращение выпуска продукции одним из крупнейших производителей — петербургской группой "Игристые вина".

По оценке союза, объем производства алкогольной продукции в РФ в январе-августе снизился на 3,8%, до 105,47 миллиона декалитров: за этот период снижение произошло по всем ключевым позициям, включая шампанские и игристые вина. Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на алкоголь

Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.