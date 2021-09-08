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2021
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Решетников сообщил о мировом росте цен на продовольствие
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РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В МИРЕ ТОЧНО НЕ ЗАКОНЧЕН, ВЛАСТЯМ РФ ПРЕДСТОИТ С ЭТИМ ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ — РЕШЕТНИКОВ ВЛАСТЯМ РФ ОЧЕНЬ ВАЖНО В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕ ПОВРЕДИТЬ СТИМУЛЫ К... ПРАЙМ, 08.09.2021
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РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В МИРЕ ТОЧНО НЕ ЗАКОНЧЕН, ВЛАСТЯМ РФ ПРЕДСТОИТ С ЭТИМ ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ — РЕШЕТНИКОВ
ВЛАСТЯМ РФ ОЧЕНЬ ВАЖНО В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕ ПОВРЕДИТЬ СТИМУЛЫ К ИНВЕСТИЦИЯМ И НЕ ВЫЗВАТЬ ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ — РЕШЕТНИКОВ
ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕТ, НАДО ДУМАТЬ О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРАВИЛАХ ИГРЫ, БИЗНЕС ОЧЕНЬ ОБЕСПОКОЕН ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ МЕР — РЕШЕТНИКОВ