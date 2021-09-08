РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В МИРЕ ТОЧНО НЕ ЗАКОНЧЕН, ВЛАСТЯМ РФ ПРЕДСТОИТ С ЭТИМ ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ — РЕШЕТНИКОВ

ВЛАСТЯМ РФ ОЧЕНЬ ВАЖНО В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕ ПОВРЕДИТЬ СТИМУЛЫ К ИНВЕСТИЦИЯМ И НЕ ВЫЗВАТЬ ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ — РЕШЕТНИКОВ

ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ В БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕТ, НАДО ДУМАТЬ О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРАВИЛАХ ИГРЫ, БИЗНЕС ОЧЕНЬ ОБЕСПОКОЕН ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ МЕР — РЕШЕТНИКОВ