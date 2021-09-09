МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения — это путь к равновесию, заявил бизнесмен в ходе Столыпинского форума в Москве в четверг. Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса

"Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия", — заявил миллиардер.

Миру стоит двигаться в сторону "быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления", — заключил Дерипаска.