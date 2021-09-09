МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия в январе-июле 2021 года сократила импорт свежего и мороженого мяса на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 134 тысяч тонн, яблок — на 1,7%, до 682,5 тысячи тонн, увеличила закупки сыра и творога — на 14,7%, до 192,8 тысячи тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт российской нефти за месяц снизился на 13,6%

Объем поставок в РФ мяса птицы за семь месяцев вырос на 2,4% — до 134,3 тысячи тонн, ввоз рыбы в январе-июле вырос на 17,5% — до 231,4 тысячи тонн, а ее экспорт за этот период сократился на 18% — до 807,2 тысячи тонн. Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 18,4% — до 71,2 тысячи тонн, сливочного масла — на 2,3%, до 76,9 тысячи тонн.

Ввоз бананов снизился на 5,7%, до 876,6 тысячи тонн, цитрусовых — вырос на 4,6%, до 864,4 тысячи тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов снизился на 4,7%, до 11,3 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 5,3% — до 138,9 тысячи тонн, чая — на 4,7%, до 92,6 тысячи тонн.

Одновременно импорт сахара-сырца вырос на 85,3%, до 6,1 тысячи тонн, белого сахара — снизился на 12,9%, до 91,5 тысячи тонн. Ввоз какао-бобов увеличился на 13,2% — до 39,8 тысячи тонн, какао-масла — на 7%, до 19,2 тысячи тонн, а импорт продуктов, содержащих какао, вырос на 15,9%, до 68,3 тысячи тонн. Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос в 1,6 раза

Импорт соевых бобов в Россию за январь-июль снизился на 3,7% и составил 1,181 миллиона тонн, пальмового масла — на 10,5%, до 629,4 тысячи тонн.

Экспорт водки из России в январе-июле снизился на 0,4% — до 1,106 миллиона декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в денежном выражении вырос на 26,1% — до 1,713 миллиарда долларов, сигарет и сигар — на 69,4%, до 54 миллионов долларов. Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 10% — до 79,4 тысячи тонн.