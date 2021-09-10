МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Потребление рыбы в России падает, рассказал "Российской газете" секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Сейчас рыба является частью рациона питания 88% взрослых в России. Однако лишь 4 из 10 граждан едят рыбу каждую неделю, а остальные не едят ее совсем, сказал эксперт.

Отмечается, что потребление рыбы в России падает каждый год.

Россия является частью глобального рынка, из-за этого повышение цен на рыбу и морепродукты в мире неизбежно сказывается на российском потребителе. Поэтому рыба уже никогда не будет дешевой, считает Митин.

По его словам, новая тенденция — снижение потребления рыбы среди молодежи. Молодые люди до 30 лет не хотят чистить, потрошить и готовить рыбу дома. Они отдают предпочтение готовой продукции, сообщили специалисты на полях Международного рыбопромышленного форума.