МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 30 августа по 5 сентября снизился после двух недель роста подряд, опустившись на 1,7 пункта — до 79,8 пункта. Глава Депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики — по ним он опустился на 5%, до 269 рублей. Средний чек по лимонам уменьшился на 3% (до 65 рублей), по гречке — на 2% (до 88 рублей), по медицинским маскам — также на 2% (до 57 рублей), по кусковому мылу — на 1% (до 86 рублей). По перчаткам он сохранился на прежнем уровне (135 рублей). Вырос средний чек только по туалетной бумаге — на 1%, до 71 рубля.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 79,8 пункта.

Средства индивидуальной защиты сейчас не пользуются повышенным спросом у россиян, отметили аналитики "Платформы ОФД". Они предположили, что потребители сделали достаточные запасы еще на прошлой неделе — в ожидании начала делового сезона и учебного года.