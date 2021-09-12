МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Виноделы Греции намерены в 2021 году организовать в Россию рекордные поставки вина, пишет РИА Новости со ссылкой на члена Союза виноделов Пелопоннеса, менеджера по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгия Канакиса.

В частности, он заявил, что в последние годы на российском рынке наблюдаются большие изменения. Стало продаваться больше вин из Греции.

"Продажи в России у нашего предприятия будут рекордными за всю историю поставок греческого вина. Такого объема, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию", — подчеркнул он.

Представитель Союза виноделов добавил, что его компания не планирует повышать цены на следующий 2022 год.

"Мы сформируем наше представление о ценах после завершения сбора урожая. Это где-то в октябре, тогда и будем думать, есть ли необходимость в индексации цен. Пока нет такого, что мы обязательно изменим цены", — отметил спикер.

Ранее Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщил, что поставки французского шампанского в Россию возобновятся 15 сентября.