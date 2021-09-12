Юрист Соловьев объяснил право вернуть деньги за покупку некачественных продуктов
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев рассказал в беседе с RT о порядке действий в случае, если вы купили некачественную продукцию. Он также назвал способ наказать непорядочного продавца.
По словам специалиста, в такой ситуации у покупателя есть четыре варианта действий.
Первый: потребовать замены на товар той же марки и модели.
Второй: покупатель может требовать то же самое, но с перерасчетом цены.
Третий: можно потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара либо — если его чинили сами — возмещения связанных с ремонтом расходов.
И, наконец, покупатель имеет право отказаться от сделки, вернуть некачественный товар и потребовать возврат денег.
По словам юриста, товары, которые относятся к категории продовольственных, чаще всего возврату и обмену не подлежат. Это связано с тем, что после нарушения заводской упаковки однозначно сложно определить, пользовался ими покупатель или нет.
По такой причине, если покупатель столкнулся с некачественным продовольственным товаром, придется потратиться на экспертизу и вместе с чеком принести его в специализированную лабораторию. После этого, получив официальное заключение, можно писать претензию к торговой точке.
Если в магазине не отреагируют на жалобу, права потребителя должна защитить региональная торговая инспекция. В ситуации, если и там не помогли, покупатель может обратиться в суд.
"В суде, кстати, можно будет взыскать не только материальный, но и моральный ущерб. Однако это весьма небыстрый и непростой путь", — напомнил доктор юридических наук.
Он пояснил также, что проверять сроки годности и целостность упаковки лучше сразу в магазине, так как потом продавцы могут не принять претензии к качеству продукта и покупатель только потратит время и нервы.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210912/834669033.html