МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa снизила размер межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России, следует из документа системы, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт спрогнозировал реакцию торговых сетей на повышение комиссий Visa

С 1 сентября для этой категории размер межбанковской комиссии для всех типов карт составляет 0,5%, при этом сумма чека не должна превышать 500 рублей.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", — пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

Ранее стало известно, что Visa в следующем году поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами: изменения затронут супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.

При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.