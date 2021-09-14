МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Количество объявлений о продаже старых моделей iPhone на "Авито" перед презентацией смартфонов Apple текущего года, которая пройдет во вторник, выросло почти вчетверо по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений. Xiaomi разблокировала все "замороженные" ранее смартфоны

"В связи с затяжным карантином прошлого года презентация Apple 2020 года пролетела для россиян практически незаметно. Однако в этом году ситуация стабилизировалась, и ярые поклонники поспешили выставить на продажу старые девайсы, предвкушая предстоящий выход iPhone 13", — рассказали в компании.

По оценкам экспертов "Авито", объявлений о продаже предыдущих моделей iPhone за период с 8 по 12 сентября 2021 года стало больше в 3,6 раза по сравнению с аналогичными датами прошлого года.

Чаще всего на сайте в целом по России продавали iPhone XR — с начала осени прошлого года количество объявлений на площадке увеличилось в семь раз. В свою очередь iPhone 8 продавали в шесть раз чаще, iPhone 7 — почти в пять раз чаще.

Количество объявлений о продаже iPhone SE по сравнению с сентябрем 2020 года увеличилось в четыре раза, о продаже iPhone 6 — в 3,7 раза. "Что интересно, последние новинки Apple, iPhone 11 и iPhone 12, тоже показали значительное увеличение продаж", — отметили в сервисе для размещения объявлений.