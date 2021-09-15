МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Поставки шампанского из Франции в Россию, которые были приостановлены в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновятся в среду.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер. французские виноделы будут уважать новый российский закон.

"Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников", — отметил он.

При этом, по словам сопредседателя комитета, приостановили поставки в Россию "не менее 95% торговых домов". Российские производители наращивают выпуск шампанского

В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.

Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.