МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на чеснок в августе этого года поднялись на 3,8% в сравнении с июлем. Годовой рост цен составил 11%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Издание отмечает, что чеснок не затронуло сезонное снижение цен на овощи и зелень. Так, картофель в сравнении с июлем подешевел в августе на 18%, морковь на 35%, а репчатый лук на 2%.

Представители торговых сетей говорят о том, что осенью спрос на чеснок вырастает на 20%, а роста цены они не заметили. Согласно данным исследовательской компании GfK, чья потребительская панель отслеживает покупки домохозяйств, за первые шесть месяцев 2021 года российские семьи стали покупать чеснок реже, чем в первой половине 2020-го, — в среднем в 2,4 раза.

Эксперты считают, что Россия не смогла покрыть производство чеснока собственными мощностями, а факторами роста цены стали погодные условия, сбор урожая на локальном рынке и ограничения поставок из Китая.