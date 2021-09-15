МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Обычно бумажные чеки используют для получения различных бонусов от магазинов. Это очень удобно, однако, применяя их, нужно быть предельно осторожными: дело в том, что чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий генерального директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексея Барова. Эксперт дал совет, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Эксперт объяснил, что "в чеке пропечатываются последние четыре цифры номера карты. Сама по себе эта информация не несёт никакого вреда и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее, злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре. Например, представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте".

Баров подчеркнул, что печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря им есть возможность получать кэшбек с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.

При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.