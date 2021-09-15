 

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.  Обычно бумажные чеки используют для получения различных бонусов от магазинов. Это очень удобно, однако, применяя их, нужно быть предельно осторожными: дело в том, что чеки содержат последние четыре цифры номера карты, и этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий генерального директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексея Барова.

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Эксперт объяснил, что "в чеке пропечатываются последние четыре цифры номера карты. Сама по себе эта информация не несёт никакого вреда и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее, злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре. Например, представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае, если узнают номер телефона, привязанный к карте".

Баров подчеркнул, что печатные чеки продолжают оставаться актуальными для покупателей. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Благодаря им есть возможность получать кэшбек с покупок. Соответственно, если вы не забираете напечатанный чек из магазина, то не сможете воспользоваться бонусом от продавца и это может сделать кто-то другой, если получит ваш чек.

При этом, по данным компании, российские магазины стали заметно чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. Так, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.

 