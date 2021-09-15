МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кассовый чек, оставленный покупателем в магазине, не несет в себе рисков с точки зрения безопасности и сам по себе абсолютно безопасен — можно говорить лишь о теоретической возможности мошенничества с использованием чеков, как и с другими общедоступными данными, сообщил РИА Новости гендиректор "Платформы ОФД" Алексей Баров. Эксперт объяснил, как мошенники могут воспользоваться чеком из магазина

"Кассовый чек сам по себе абсолютно безопасен. Реквизиты и необходимые данные о покупке в нем не несут рисков для покупателя. Сведений из чека явно недостаточно для злоупотреблений. Поэтому если вы оставили чек в магазине, опасности в этом нет", — сказал он.

"Можно говорить лишь о теоретической возможности мошенничества с использованием чеков, как и с любой иной общедоступной информацией, которая может попасть в руки злоумышленников", — подчеркнул эксперт.

В чеке пропечатываются последние четыре цифры номера банковской карты. Сама по себе эта информация не несёт никакого вреда и списание средств со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее, злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре.