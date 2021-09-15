МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Импорт тунца в Россию резко снизился, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По мнению опрошенных изданием экспертов, основными причинами такого сокращения импорта стал низкий спрос и недостаточный вылов.

За первые шесть месяцев 2021 года в Россию ввезли 5,6 тысячи тонн тунца. Это на 27,7% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года.

В денежном выражении импорт составил 26,4 миллиона долларов, снижение составило 20,9%.

При этом издание обращает внимание: сокращение поставок тунца из-за рубежа касается только готовой продукции. Если учитывать ее отдельно, сокращение за полгода составило 44%. При этом ввоз в Россию филе тунца в этот же период — напротив — наращивался, его объем вырос на 41,5%.

Опрошенные изданием специалисты добавляют, что в последние месяцы во всем мире фиксируется падение спроса на премиальные продукты питания, к ним относится и тунец. Эта ситуация характерна для периодов экономических кризисов: профессиональные трейдеры переключаются на более дешевые виды рыбы, в том числе на лосось, сибас и дорадо.

Также специалисты указывают на снижение вылова в главных странах-экспортерах. Это Вьетнам, Китай и Индонезия. На эти страны приходится около 94% импорта тунца в Россию.