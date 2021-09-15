МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Продажи новых смартфонов iPhone 13 начнут расти с выходом следующей модели, на данный момент роста спроса не ожидается, в том числе, из-за дороговизны и небольшего количества обновлений в линейке, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Россия может усилить санкции к Google и Apple за несоблюдение законов

"iPhone 13 — это аппараты, которые начнут пользоваться спросом с выходом четырнадцатых моделей через год. Такой цикл развития для Apple становится стандартным, и так и будет продолжаться дальше", — сказал эксперт. Он пояснил, что в прошлом году произошла та же ситуация — в момент анонса iPhone 12 резко начали расти продажи iPhone 11.

Аналитик отметил, что с точки зрения функций произошло незначительное обновление линейки — немного увеличилось время работы, поэтому в глазах потребителя функциональность не сильно изменилась по сравнению с предыдущим поколением. По его мнению, старые аппараты пользуются большим спросом, в том числе, из-за достаточно высокой стоимости новых моделей и слишком небольшой аудитории, готовой их приобрести.

Кроме того, специалист добавил, что экраны в Pro моделях с частотой обновления в 120 Гц не являются новинкой, такие технологии уже имеются у других производителей, поэтому Apple выступает в роли догоняющего.

Во вторник компания Apple представила новейшие смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и новое поколение умных часов Apple Watch Series 7 с дисплеем retina и уменьшенной рамкой.