МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Торговые сети предупредили Минпромторг о повышении производителями цен на яйца и мясо куриц, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания, прошедшего в министерстве 16 сентября. Росстат опубликовал данные по изменению цен на ряд продуктов

Рост цен на продукцию из мяса птиц подтвердили представители отрасли. Так, оптовая цена тушки бройлера выросла примерно до 150 рублей за кг, а стоимость филе куриной грудки — до 260 рублей за кг. Цены на яйца также растут — если в августе закупочные цены были на уровне примерно 30 рублей за десяток, то контракты на следующе полгода (сентябрь-февраль) заключены уже по цене 65 рублей за десяток. Значительным ростом стоимости продукции заинтересовались в Минпромторге, о чем сообщили источники.

Эксперты отмечают ряд причин, которые могли повлиять на изменение цен на курятину — на динамику влияют такие факторы как снижение производства в начале года, рост спроса на фоне повышения цен на мясо и рыбу, а также сезонные факторы. В свою очередь производители яиц объясняют рост цен именно сезонными факторами.

Единственным способом решения проблемы эксперты называют повышение производственных мощностей, что невозможно сделать быстро. Кроме того, конечная цена для потребителя сильно зависит от политики ритейлеров, не намеренных резко поднимать цену на продукты. Курица и яйца являются социально значимыми продуктами, что вынуждает продавцов сдерживать рост стоимости этих товаров.