МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в такой нестандартный актив, как вино, требуют продумывания мелочей и приносят прибыль только через несколько лет, рассказала РИА Новости соосновательница и гендиректор международной платформы для инвестиций Vindome Ингрид Бродин. Правительство предлагает отсрочить проверки классификации вина

"Ожидать, что вы можете заработать быстрые деньги на рынке альтернативных инвестиций — это путь в никуда. Например, при вложениях в вина, хорошая прибыль появляется только через несколько лет — с ростом цены самого вина", — считает Бродин.

Альтернативные инвестиции позволяют получать прибыль на предметах роскоши и коллекционирования: вложения в такие активы могут быть успешными не только за благодаря сильным аналитическим навыкам, но и искренней заинтересованности и утноченному вкусу. Кроме того, как отметила эксперт, на рынке появлеяется все больше новых игроков, инвестирующих без понимания специфики.

Основная проблема таких инвесторов — непонимание рынка. "Убедитесь, что вы понимаете рынок и активы, в которые инвестируете. Кроме того, убедитесь, что вы диверсифицируете свой портфель, а не просто инвестируете, например, в один вид вина или один тип класса активов", — советует она. Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина

Другая важная ошибка — недостаток терпения: волатильность на этом рынке намного ниже, чем, например, на рынке акций иценных бумаг, а медленный и терпеливый подход к росту "винного" портфеля принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Третья ошибка — быстрый выход из активов. "Стоимость актива должна учитывать транзакционные издержки и краткосрочные налоговые ставки, выплатив которые, вы не только потеряете прибыль, но и "уйдете в минус", — предупредила собеседница агентства.

Четвертое упущение — неспособность диверсифицировать вложения: эксперт рекомендует не выделять на одну инвестицию более 5-10% портфеля, что для вина означает диверсификацию между производителями, наименованиями, регионами и странами. Еще одна ошибка — эмоции: они могут приводить к необдуманным и спонтанным решениям, а они не всегда приносят положительные результаты, заключила Бродин.