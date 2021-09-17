МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" (ВНИИКП) поставил под сомнение качество современного "Киевского торта": от прежнего ничего не осталось, заявил РИА Новости ведущий научный специалист этого ВНИИ Михаил Талейсник. Российские кондитеры удешевляют рецепты конфет

"Киевский" — очень вкусный, очень приятный и главное – не очень калорийный торт. Но его качество сейчас сильно упало, ничего от него не осталось", — сказал Талейсник. По его словам, речь, прежде всего, в качестве сырья. "Никто не следит, что должно быть пониженное количество клейковины, резко упало качество сбивной массы. Каждый старается делать свое", — сказал собеседник агентства.

Поэтому, даже если четко придерживаться рецептуры, как пытаются при производстве этого торта некоторые кондитеры, продолжил он, прежнего "Киевского" уже не получится, да и сам торт за последнее время заметно выпал из предложения в магазинах.

"Раньше без сливочного масла у нас не выпускалась продукция. Сейчас используют взбитые сливки из-за дешевизны, но мы (специалисты старой школы — ред.) не можем привыкнуть к этому переходу", — сказал он. "Все забыто, старого ничего не будет, поэтому надо ориентироваться на новые вкусы – например, торт "Москва", — посоветовал специалист.