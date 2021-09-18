МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Оптовые цены на красную икру сейчас на 10% ниже, чем в тот же период прошлого года. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Он рассказал о том, что российские рыбаки уже выловили 510 тысяч тонн горбуши и других тихоокеанских лососей. Это на 90% больше, чем в прошлом году. Поэтому цены будут снижаться и дальше. Названа сумма, которую Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена

"Надо просто принимать во внимание, что это не происходит в одночасье. Путина закончилась, но производство еще продолжается. Логистический путь свежей продукции в центральные регионы только начинается. Думаю, что на икру горбуши цены должны снизиться в ближайший месяц-полтора", — пояснил Шестаков.

Тем не менее, он указал на то, что между ценой у производителя и ценой на полке нет взаимосвязи. Поэтому оценивать стоимость красной икры в торговых сетях сложно.