ПАРИЖ, 19 сен — ПРАЙМ. Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли договоренности относительно методов разрешения вопроса о шампанском, сообщил французский министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди. Эксперт рассказал, как быстро окупаются инвестиции в вино

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон.

"Двусторонние переговоры с российским замминистра (сельского хозяйства Сергеем — ред.) Левиным в ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати. Мы достигли договоренности о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции, а также для нахождения разрешения текущей ситуации с нашим шампанским", — написал он на своей странице в Twitter.

В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России. Правительство предлагает отсрочить проверки классификации вина

Поставки французского шампанского в Россию были приостановлены в июле 2021 года после того, как стало известно о новом российском законе, который внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, разрешают использовать понятие "шампанское" лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Комитет вин Шампани (Comité Champagne) назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

Директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.