МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Резко подскочившие цены на газ и энергетический кризис поставили под угрозу рождественские ужины в Великобритании. Об этом пишет The Sun. Эксперты назвали самые экзотические вакансии сентября

Издание сообщило, что из-за подорожания газа в стране закрылись несколько заводов по производству сухого льда. Это стало причиной того, что в местных продуктовых магазинах наблюдается дефицит замороженных продуктов.

Так, представители сети магазинов Ocado заявили, что из-за исчерпания запасов мяса рождественские ужины, скорее всего, придется отменить. Кроме того, проблему усугубляет нехватка рабочих на производствах.

Отмечается, что за последнее время два британских завода, которые находятся в Инсе и Биллингиме, были вынуждены остановить производство из-за высоких цен на газ. В компании CF Industries, которой принадлежат оба предприятия, не смогли назвать сроки возобновления работы.