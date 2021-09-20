МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в сообщении Минсельхоза. Цена гречки впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена… Объемы производства культуры (гречихи — ред.) покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в сообщении.

Так, указывает министерство, в текущем году посевные площади под гречихой в России были увеличены на 12,1% и составили 975,9 тысячи гектаров. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% посевных площадей, сбор урожая продолжается.

С точки зрения стоимости гречихи, как отмечает Минсельхоз, по состоянию на 15 сентября цены производителей за неделю показали нулевую динамику, а за месяц они снизились на 0,9%. В свою очередь стоимость гречневой крупы за неделю снизилась на 0,9% (рост на 0,7% за месяц).

По данным Росстата, средняя потребительская цена на гречневую крупу-ядрицу в России в августе составила 102,51 рубля за килограмм, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,8% по сравнению с августом прошлого года.

Последний раз планку в 100 рублей за килограмм цены на гречку преодолевали в 2011 году, после аномальной жары предыдущего года — например, в мае 2011 года стоимость крупы составляла 112,02 рубля за килограмм, а в августе — 103,41 рубля. Однако осенью после поступления на рынок нового урожая гречихи цены начали снижаться.