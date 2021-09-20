МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Гречка у производителей и фасовщиков не дорожала с мая, небольшой рост цен в начале сезона может быть связан с межсезонным недостатком сырья, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Минсельхоз исключает возможность дефицита гречки в России

"Цена на гречиху у производителей и гречневую крупу у фасовщиков не росла с мая месяца, и некоторое изменение цен в сторону роста в начале сентября можно объяснить временным недостатком сырья между сезонами", — сказал он. Востриков отметил, что спрос со стороны крупозаводов находится на уровне прошлого года, а "экспорт сейчас под большим вопросом, поэтому дополнительного спроса не создает".

Дальнейшую динамику цен будет возможно анализировать после поступления цифр по валовому сбору гречихи в текущем году, добавил он, заметив, что регионы в основном пока только приступают к уборке этой культуры. Востриков напомнил, что в 2021 году посевные площади под гречихой увеличены на 12% к прошлому году — до 978 тысяч гектаров.

По данным Росстата, средняя потребительская цена на гречневую крупу-ядрицу в России в августе составила 102,51 рубля за килограмм, увеличившись на 0,3% к предыдущему месяцу и на 17,8% к августу прошлого года. Последний раз планку в 100 рублей за килограмм цены на гречку преодолевали в 2011 году, после аномальной жары предыдущего года. Осенью после поступления на рынок нового урожая гречихи цены начали снижаться.

"В 2020 году Россия собрала 893 тысячи тонн гречихи против 786 тысяч тонн в 2019 году, в этом сезоне урожай будет собран больше, если уборочная пройдет без сюрпризов", — считает глава "Руспродсоюза".

Запасы гречки в России достаточные, дефицит исключен, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, сообщал утром Минсельхоз РФ.