МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сеть дискаунтеров "Светофор" по итогам первого полугодия 2021 года вошла в топ-5 российских FMCG-ритейлеров по объему выручки (FMCG — товары повседневного спроса), сообщил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Источник: акционер Fix Price продает 3% ритейлера с большой скидкой

"В целом картина достаточно ровная, но выделяется пятое место компании "Светофор". Об этом достаточно много мы в последнее время говорили, отмечая выдающуюся динамику и продвижение, которое они демонстрируют в нашем рейтинге", — сказал Федяков в рамках выставки WorldFood Moscow.

Согласно презентации InfoLine, первое место в рейтинге аналитического агентства среди российских FMCG-сетей по объему розничной выручки (без НДС) по итогам первого полугодия занимает компания X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), второе — "Магнит" (с учетом приобретения сети "Дикси"), третье — Mercury Retail Group ("Красное & Белое", "Бристоль").

На четвертом месте — "Лента" (с учетом покупки сетей Billa и "Семья"). "Благодаря поглощению "Дикси", "Магнит" существенно прирастает в выручке, но этого недостаточно, чтобы претендовать на первую позицию. X5 ее сохраняет. А "Лента", несмотря на то, что активно приобретает региональные сети, оформила приобретение Billa, тоже место не меняет", — отметил Федяков. Почему ритейл не хочет отдавать малоимущим товары с истекающим сроком

Шестую строчку в рейтинге занимает "Ашан", седьмую — российская Metro, восьмую — "О'Кей". Замыкают топ-10 крупнейших российских продовольственных ритейлеров сети "Вкусвилл" и "Монетка". Однако, как отметил гендиректор InfoLine, с точки зрения прироста торговых площадей в первом полугодии первое место занял как раз "Светофор", который открыл почти 500 тысяч квадратных метров новых площадей и обогнал многолетних лидеров по этому показателю — X5 и "Магнит".

"То есть почти половина всех открытий пришлась на эту компанию. Более чем 800 магазинов было открыто под брендами этой сети, и они выходят на первое место. Это феноменальный результат", — указал Федяков. В целом, по его словам, в январе-июне в сегменте FMCG был зафиксирован один из лучших за последние почти 10 лет показателей по приросту торговых площадей: было открыто более 1,1 миллиона квадратных метров торговых площадей.