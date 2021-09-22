МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Эксперты в беседе с изданием "Известия" объяснили, почему гречка дорожает, несмотря на отсутствие признаков дефицита этой крупы в России. Поставки чипсов Lay's оказались под угрозой

По мнению специалистов, одной из причин роста цен на гречневую крупу стала засуха в регионах Поволжья и Урала.

Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, в частности, в Башкирии (второй крупнейший в стране регион по размеру посевных площадей) — более 50 тысяч гектаров, Оренбургской области — около 40 тысяч гектаров.

По оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), объективных причин для дефицита гречки в России нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также подчеркнули, что ведомство "не усматривает признаков дефицита гречневой крупы".

По мнению замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, рост цен на гречку, наблюдающийся в последнее время, может быть обусловлен краткосрочным сокращением предложения. Это вызвано тем, что прошлогодний урожай гречихи уже переработан, а новый только поступает на склады и предприятия. Но, по ее мнению, в ближайшие недели свежая гречка попадет в оборот, и цены должны стабилизироваться.

Однако другие собеседники издания полагают, что цены могут продолжить расти.