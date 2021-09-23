МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Московской области выдало ритейлерам "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье, говорится в сообщении ведомства. Росстат опубликовал статистику по изменению цен на ряд продуктов

Срок исполнения предупреждений — 10 дней.

"Московское областное УФАС России выдало компаниям "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" — ред.) и "Тандер" (торговая сеть "Магнит" — ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" заняли доминирующее положение в ряде округов региона и установили более высокие цены на такие продукты питания, как пшеничная мука, хлеб, курица и свинина. Стоимость этих товаров в в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали, отмечает ФАС

В случае невыполнения требуемых мер УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, добавляет ведомство.