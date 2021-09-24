МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минпромторг рассматривает возможность сдерживать цены на товары с помощью новой схемы закупок для ритейлеров. Предполагается, что они будут заключать договоры с поставщиками напрямую, а не через посредников, что поможет снизить цены. Идею озвучили на совещании у замминистра Виктора Евтухова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников заседания. Покупатели китайских товаров столкнулись с серьезной проблемой

Отмечается, что Евтухов задал вопрос представителям ритейлеров о причинах высоких цен, и в ответ услышали, что поставщики в ряде случаев не дают возможности купить товар по более низким оптовым ценам. При этом замминистра отметил, что ритейлеры заключают контракты не напрямую, но причина такого шага в том, что не все поставщики хотят работать в таком формате.

В результате Евтухов дал поручение разработать возможность заключения прямых договоров между поставщиками и торговыми сетями, так как в действующем законе о торговле формат процедуры закупок не прописан.

Как отмечает РБК, в Минпромторге от комментариев отказались.