МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем производства сахара в сезоне 2021-2022 сельскохозяйственного года (для сахара начинается с 1 августа) может вырасти до 5,8 миллиона тонн против 5,25 миллиона тонн в сезоне 2020-2021 года, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

"В этом сезоне есть шанс произвести 5,8 миллиона тонн с учетом переработки сиропа и мелассы. Естественно, при условии уборки всего миллиона гектаров и сохранения убранной свеклы до момента переработки", — сообщил он на конференции "Растениеводство России".

"Урожайность свеклы в этом году, по нашим предварительным оценкам, подрастет на 7%, на юге — на 42%", — сказал он, отметив и впечатляющую динамику по Алтаю, который был одним из худших регионов, а в прошлом году оказался лучшим. "Почти все провалы прошлых лет в каждом из макрорегионов – это, как правило, засуха", — добавил Иванов.

Он также заметил, что с 1997 года продуктивность отрасли выросла почти в пять раз. "В этом году в среднем по России она чуть-чуть приподнимется, и на юге тоже вырастет: несмотря на очень низкую дигестию (степень сахаристости сахарной свеклы — ред.) выхода сахара, прирост урожайности гораздо выше, чем снижение по дигестии. Рост и продуктивность отрасли в ближайшие годы, скорее всего, продолжатся, кроме сезонов сильных засух", — полагает эксперт.

Что касается посевных площадей, то в этом году они прибавили 9%, а на юге — 14%, вернувшись на уровни 2015-2006 года; Иванов напомнил, что 2016 по 2019 год рынок вступил в четырехлетнюю фазу перепроизводства сахара. "Важно подчеркнуть, что при условии получения нормального урожая свеклы для удовлетворения внутренних потребностей в сахаре и небольшом экспорте, достаточно сеять не более 950 тысяч гектаров", — заметил он.