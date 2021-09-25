МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Растущий в период пандемии коронавируса спрос на коробки и упаковку привел к сокращению производства бумаги в Северной Америке и нанес удар американским ритейлерам, пишет Bloomberg. США предупредили о серьезной ошибке из-за новых антироссийских санкций

Из-за перехода многих потребителей на удаленный режим работы в период пандемии, объемы торговли в сфере электронной коммерции стремительно выросли. Потребители стали проводить больше времени дома и чаще заказывать товары в интернет-магазинах, поясняет издание. В связи с этим некоторые бумажные фабрики перешли на производство картона, стремясь удовлетворить возросший спрос, в то время как другие фабрики были вынуждены прекратить работу на фоне коронакризиса.

В результате мощности по производству бумаги в Северной Америке в прошлом году сократились почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Импорт бумаги также снизился из-за резкого роста затрат на логистику и растущего спроса на упаковочные материалы в других сферах экономики.

Некоторые коммерческие типографии в США не могут получить нужную им бумагу из-за ограниченных запасов, рассказывает директор исследовательской компании ERA Forest Products Research Кевин Мейсон.

Вице-президент по продажам печатной компании Nahan Марк Грофф заявил, что этим летом средняя цена бумаги выросла на 16%. Эксперт ожидает, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года.

Из-за перебоев в работе типографий некоторые американские фирмы не смогли провести осенние рекламные кампании. По подсчетам президента маркетинговой компании Belardi Wong Полли Вонг, из-за дефицита бумаги американцы не получат около 100 миллионов товарных каталогов к Рождеству — самому большому сезону расходов в году.

"Отрасль розничной торговли охватывает паника", — заявила Вонг.

Американские потребители также ощутили последствия дефицита: в супермаркетах США перестало хватать туалетной бумаги и бумажных полотенец. О проблемах с поставками сообщают книжные издательства.

Вместе с тем с началом учебного года спрос на бумажные изделия в США достиг максимума за 5 лет.