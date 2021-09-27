МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сеть жестких дискаунтеров "Чижик" (входит в X5 Group) в течение ближайших трех лет планирует открыть порядка 3 тысяч магазинов в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Чижика" Илья Якубсон. В России проработают новую схему закупок ритейлеров для сдерживания цен

"К концу сентября у нас будет 29 магазинов, а к концу года планируем довести их количество до 70. В целом в ближайшие три года мы планируем открыть порядка 3 тысяч магазинов", — сказал Якубсон. Первые "Чижики" были открыты в конце октября 2020 года. Глава сети отметил, что в настоящее время группа магазинов уже работает в Твери, Коломне и Орехово-Зуево, в ближайшее время открывается торговая точка во Владимире.

"Думаю, через три-пять лет мы будем представлены практически во всех городах-миллионниках и не только", — заметил собеседник агентства. По его словам, торговые объекты планируется открывать не только в Центральной России. "Мы создаем бизнес, который будет развиваться по всей стране. Наблюдательный совет X5 изначально ставил перед нами цель создать федеральную сеть магазинов", — указал он.

Гендиректор сети добавил, что компании для открытия торговых объектов интересны места, которые находятся на второй-третьей линии населенных пунктов. Кроме того, имеют место примеры, когда торговая сеть "Пятерочка" (также входит в X5) по тем или иным причинам передавала "Чижику" магазины. В целом затраты на один магазин "Чижик" составляют 7-9 миллионов рублей в зависимости от изначального состояния помещения.

"Это цифры по новым локациям, а там, где мы ремонтируем помещения после других сетевых магазинов, конечно, цена будет ниже. Может показаться, что не так дешево на магазин торговой площадью 250 метров. Но при продажах на магазин в три раза выше, чем у ближайших конкурентов, возврат на наши инвестиции гораздо выше", — сказал Якубсон.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.