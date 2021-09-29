МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Рост цен на яйца в России за неделю с 21 по 27 сентября ускорился до 3,5%, следует из данных Росстата.

За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 2,07%, а с начала года они снизились на 5,98%.

По данным Росстата, последний раз темп прироста цен на яйца в России преодолевал планку в 3% в декабре 2020 года, а с 8 по 14 декабря прошлого года яйца подорожали на 4%. В свою очередь за неделю с 21 по 27 сентября темпы прироста цен превысили 10% в Архангельской области, Калмыкии, Крыму, Тыве и Севастополе — в городе рост стал самым сильным (17,19%).

В 55 регионах куриные яйца за неделю стали дороже на 0,1-5%, а в 22 — на 5,1-17,2%. "В четырех субъектах цены не изменились. В четырех субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,3%", — сообщает Росстат.