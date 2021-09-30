МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса оказала заметное влияние на покупательские привычки россиян: каждый пятый житель нашей страны стал более настороженно относиться к офлайн-шопингу, говорится в материалах международной платежной системы Visa, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом

С 15 по 28 июня 2021 года Wakefield Research по заказу Visa провела опрос потребителей из разных стран. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет из США и по 500 респондентов от 18 лет из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

"В отличие от других стран-участниц исследования, потребители в России не стали чаще ходить в магазины в течение последнего года. Так ответили 57% опрошенных россиян (40% по миру), лишь четверть (23%) потребителей в России стали чаще ходить в обычные магазины за прошедший год, еще 19% стали более настороженно относиться к покупкам в офлайне. При этом среди миллениалов больше тех, кто стал посещать обычные магазины (55%)", — выяснили авторы исследования.

Более трети россиян (36%) считают, что пандемия навсегда изменила способ расплачиваться за покупки. В июне количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России превысило 1 миллиард в месяц. По данным исследования, 74% российских потребителей рассчитывают найти терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине (общемировой показатель — 67%), а 30% откажутся покупать в магазинах, где нельзя оплатить покупки бесконтактно.

Это связано как с тем, что россияне считают бесконтактную оплату одним из надежных способов защиты от коронавируса (так ответили 53% опрошенных), так и с постепенным отказом от наличных, поясняют авторы исследования. На вопрос "использовали ли вы наличные в течение последней недели?" почти каждый пятый опрошенный (16%) ответил отрицательно.

При этом россияне стали чаще покупать товары в магазинах у дома: если в ноябре только 39% из них покупали половину товаров в таких торговых точках, то сейчас их доля выросла до 49%. Они не только делают там покупки, но и активно поддерживают локальный бизнес с помощью "сарафанного радио" – каждый третий россиянин (33%) рекомендует знакомый ему малый бизнес друзьям и знакомым.