МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Среднестатистический россиянин в 2020 году съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, свидетельствую данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.

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Согласно информации статистического ведомства, по итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада — 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий — 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла — 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда — 1 килограмм в пересчете на сахар.

Абсолютный рекордсмен по потреблению сладкого — Ингушетия, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан — с показателем 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте — Мордовия 42,9 килограмма.

Потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма) последние 10 лет. Городские жители потребляют сахара на 5 килограмм меньше, чем сельские — 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.