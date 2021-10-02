МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Немцам напомнили, как не замерзнуть в случае отключения тепла

"Сентябрь в этом году выдался холоднее, чем в прошлом. Во многом из-за этого, если сравнивать показатели месяца год к году, общий объем продаж в категории обогревательных приборов вырос на 106% в денежном выражении и на 86% в натуральном (в штуках)", — пишут аналитики.

В топ покупок вошли пластиковые электрические тепловентиляторы в ценовой категории 2-3 тысячи рублей, далее идут электрические конвекторы (порядка 5 тысяч рублей), а также масляные радиаторы-обогреватели (порядка 3 тысяч рублей).

Также аналитики привели данные, как в сентябре в годовом выражении изменились средние чеки по отдельным категориям товаров: тепловентиляторы — 2270 рублей, рост на 56%, масляные обогреватели-радиаторы — 3630 рублей (рост на 37%), конвекторы — 4930 рублей (на 29% выше), теплый пол — 7340 рублей (рост на 23%), электрокамин — 19 700 рублей (на 20% выше). Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости

По итогам исследования эксперты "Чек Индекса" выделили тренды продаж в данной категории. Первый: россияне в сентябре купили больше моделей эконом-сегмента (почти треть продаж пришлась на обогреватели до 4 тысяч рублей).

Второй тренд: все чаще приобретается техника с "умным" наполнением — модели с большим объемом технологичных опций, таких как удаленное управление через приложения, поддержание определенной влажности, температуры помещения и т.д. Так, "умных" обогревателей куплено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.