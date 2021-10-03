МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. При минусовой температуре смартфон может испортиться. Как его уберечь в холодное время от поломки, рассказал в интервью радио Sputnik обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский. Эксперт рассказал о влиянии на смартфон режима энергосбережения

Поскольку холодный воздух может испортить устройство, осенью и зимой необходимо принимать меры для его защиты от минусовых температур, отметил эксперт. Самая чувствительная часть устройства — батарея. "Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится", — отмечает Александр Маляревский.

Но также смартфону противопоказан и перегрев. "Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. Для батареи смартфона это очень неполезно. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может быстрее испортиться. Причем вплоть до того, что она может потечь и "убить" всю электронику смартфона", — предупреждает Маляревский.

По его словам, чтобы использовать смартфон зимой в безопасном температурном диапазоне, желательно хранить его не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Вместе с тем он посоветовал внимательно ознакомиться с инструкцией к смартфону, в которой, как правило, указывается, в каких условиях он может нормально функционировать.