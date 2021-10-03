МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) стала одной из причин подорожания свинины в России, пишет Российская газета. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в этом году ситуация с АЧС самая серьезная за последние несколько лет.

Эпизоотическая обстановка начала обостряться еще в конце прошлого года. Сейчас вспышки фиксируются в Брянской, Псковской, Белгородской областях. На днях очаг вируса был обнаружен на белгородском предприятии одного из крупнейших производителей свинины — холдинга "Мираторг", пишет издание. По данным Россельхознадзора, в 2021 году случаи возникновения АЧС среди домашних свиней и диких кабанов были выявлены в 35 регионах РФ.

"Несмотря на огромные финансовые вложения и контроль, исключить человеческий фактор невозможно, особенно, когда этот вирус циркулирует вокруг так плотно", — поясняет Ковалев. Даже крупные предприятия, вкладывающие миллиарды в биобезопасность, не могут полностью защититься от вируса.

"Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса — считай, потеряли все поголовье", — заявил эксперт. Роскачество нашло недостатки в российской свиной тушенке

Такая обстановка вызвала сокращение производства свинины: по итогам 2021 года темпы производства опустятся до минимальных 1,5-2%, прогнозирует Ковалев. При этом себестоимость производства выросла с начала года на 25-30%, уточняет он.

В то же время растет спрос на продукт со стороны потребителей, однако у производителей нет возможности его удовлетворить. "Ретранслировать это в цену производители адекватно не могут — разница покрывается за счет предыдущей маржи", говорит эксперт.

Все эти факторы привели к росту цен на свинину в магазинах с начала года почти на 13%.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на недавнем совещании заверил, что небольшая положительная динамика производства свинины в этом году все же сохранится. По его мнению, наблюдающийся рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства, в первую очередь затратами на корм. Однако власти РФ уже приняли несколько решений для сдерживания роста стоимости кормов, напомнил министр.