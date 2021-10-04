МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Среднегодовая цена подсолнечного масла в РФ у производителей в будущем году по сравнению с текущим может снизиться на 19%, до 70,5 рублей за килограмм, говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB Investment Research, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названа причина роста цен на свинину в магазинах

"В 2022 году среднегодовая экспортная цена подсолнечного масла составит 1 165 долларов за тонну, снизившись по сравнению с предшествующем годом на 11% (2021: 1 310 за тонну). Введенная в сентябре 2021 года переменная экспортная пошлина дополнительно снизит экспортный паритет подсолнечного масла. Среднегодовая внутренняя цена сырого подсолнечного масла в 2022 году снизится до 70,5 рубля за килограмм, что на 19% ниже уровня 2021 года (87 рублей за килограмм)", — говорится в обзоре.

Аналитики также отмечают, что на фоне высоких мировых цен на растительные масла посевные площади под подсолнечником в РФ в нынешнем году выросли по сравнению с прошлым годом на 13%, до рекордных 9,6 миллиона гектаров, а урожайность этой культуры может вырасти на 6%, до 16,9 центнера с гектара. Таким образом, расширение площадей и восстановление урожайности приведут к росту валового сбора до рекордных 15,9 миллиона тонн (на 20% выше предыдущего года).

И выпуск подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода (для подсолнечника начинается с 1 сентября) может вырасти до 6,6 миллиона тонн; при этом рост производства на 1,2 миллиона тонн по сравнению с предыдущим сезоном, по оценке аналитиков, практически полностью пойдет на увеличение экспорта, который вырастет в новом сезоне до 4,4 миллиона тонн. Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году

Между тем, высокая доля подсолнечника в севообороте будет сдерживать дальнейшее расширение посевных площадей в основных районах его выращивания, обусловив в итоге замедление темпов роста валового сбора до 3,4% (2022–2025 годы) после 7,5% в год в период 2015-2020 годов, считают в Sberbank CIB.

"В среднесрочной перспективе (2022–2025 годы) посевные площади и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7% в год, что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет", — считают аналитики. А производство подсолнечного масла к концу этого периода вырастет до 8 миллионов тонн в год; при этом 80% прироста производства может быть направлено на увеличение экспорта, 14% — на рост внутреннего потребления, а 6% уйдет в наращивание переходящих запасов.